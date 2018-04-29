Рекомендуем

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Назначен новый директор «Tashkent City», В Минюсте открыли Музей истории органов юстиции, При Генпрокуратуре образована новая инспекция, В Ташкенте и регионах создаются центры инновационных идей, Шавкат Мирзиёев принял заместителя премьер-министра ОАЭ, В Кремле прошла инаугурация Путина , Из Ташкента в Бишкек отправился первый автобусный рейс ,

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При Генпрокуратуре образована новая инспекция
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Военный оркестр проехал по улицам Ташкента в честь 9 мая
 03 Май 2018
Где «пробуксовывает» программа
 30 Апрель 2018
Новая история. Северная и Южная Корея договорились «приближать воссоединение»
 27 Апрель 2018

Спецпроекты

В СЭЗ «Ангрен» начнут выпускать санитарную керамику и плитки
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Фоторепортаж: Национальная промышленная выставка «Сделано в Узбекистане» в Душанбе

Видео

Манас. Первый шаг.
«Во имя мира»
Экслюзивное интервью с заместителем Госсекретаря США Томасом Шэнноном

Политика

Назначен новый директор «Tashkent City»
 08 Май 2018
При Генпрокуратуре образована новая инспекция
 08 Май 2018
Шавкат Мирзиёев принял заместителя премьер-министра ОАЭ
 08 Май 2018
В Эр-Рияд вылетел новый посол Узбекистана
 07 Май 2018

Экономика

Минфин снова начнет выпускать государственные ценные бумаги
 07 Май 2018
Cрок ревизии субъектов предпринимательства может быть продлен
04 Май 2018
Экспорт: не просто содействие, а реальная поддержка
 03 Май 2018
В Намангане построят крупнейший в регионе автозавод Hyundai
 03 Май 2018

Документы

О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель
 27 Апрель 2018
О дополнительных мерах по социальной поддержке граждан и проведении разовой общегосударственной акции по признанию права собственности на самовольно построенные жилые помещения
 23 Апрель 2018
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан
19 Апрель 2018
О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О лесе»
 17 Апрель 2018

Общество

В Минюсте открыли Музей истории органов юстиции
 08 Май 2018
В Ташкенте и регионах создаются центры инновационных идей
 08 Май 2018
Из Ташкента в Бишкек отправился первый автобусный рейс
07 Май 2018
В Ташкенте прошел фестиваль национальных блюд
 07 Май 2018

Спорт

Стали известны соперники сборной Узбекистана на КА-2019
 04 Май 2018
«Реал» в третий раз подряд вышел в финал ЛЧ
 02 Май 2018
Шохжахон Эргашев завоевал титул WBA International
 30 Апрель 2018
Ташкент готовится к Кубку мира по конкуру
 26 Апрель 2018

Культура

В столице проходит фестиваль «Palette of Ballet»
03 Май 2018
Шоу-показ флористов прошел в Ташкенте (фото)
 27 Апрель 2018
В Ташкенте снова выступит Владимир Спиваков
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Российский оркестр в Ташкенте
19 Апрель 2018

Мир

В Кремле прошла инаугурация Путина
07 Май 2018
60 процентов людей планеты трудятся неофициально
 04 Май 2018
В Иране запретили Telegram на территории страны‍
 01 Май 2018
В Казахстане отмечается праздник единства народа
 01 Май 2018

Lifestyle

Facebook запустит собственный сервис для знакомств
 03 Май 2018

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